Marito e moglie muoiono lo stesso giorno dopo una vita insieme (Di mercoledì 22 febbraio 2023) dopo una vita insieme, il destino ha deciso che dovessero andarsene via sempre insieme, nello stesso giorno. Giovanni Latteri, 78 anni, e Maria Carrella, 70 anni, Marito e moglie, si sono spenti insieme lasciando nello sconforto figli e... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 febbraio 2023)una, il destino ha deciso che dovessero andarsene via sempre, nello. Giovanni Latteri, 78 anni, e Maria Carrella, 70 anni,, si sono spentilasciando nello sconforto figli e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lutto per Lino Banfi, è morta la moglie Lucia. Malata da tempo, Lucia Lagrasta, da sposata Zagaria (vero cognome de… - GervasioBarbat1 : RT @Agenzia_Ansa: Lutto per Lino Banfi, è morta la moglie Lucia. Malata da tempo, Lucia Lagrasta, da sposata Zagaria (vero cognome del mari… - stra_mae : RT @Agenzia_Ansa: Lutto per Lino Banfi, è morta la moglie Lucia. Malata da tempo, Lucia Lagrasta, da sposata Zagaria (vero cognome del mari… - Corriere : Alla moglie botte e divieto di fare più di una doccia a settimana, angherie verso la figlia: imprenditore condannato - alsu02371303 : RT @PatriziaVerardi: Buongiorno da Anto che dice di star bene,mangia poco,non dorme e prende la felpa del marito per trovare pace,da Edo ch… -