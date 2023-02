Mario Giordano, replica di fuoco a Fedez: le parole del conduttore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presentatore di Fuori dal coro replica in diretta a Fedez: “Attaccato su un difetto fisico” Prosegue lo scontro a distanza tra Mario Giordano e Fedez. Il conduttore di Fuori dal coro, pesantemente attaccato dal cantante e marito di Chiara Ferragni nei giorni scorsi, ha replicato in diretta al cantante nel format di Rete Quattro. In apertura del suo programma il presentatore ha voluto subito togliere dalla scarpe i sassolini rimasti incastrati dopo le pesanti frasi del cantante: “Fedez, difensore dei diritti civili e paladino della giustizia, mi attacca per i difetti fisici”. Giordano ha poi risposto tornando sull’inchiesta riguardo alla presunta omosessualità del rapper: “L’altro giorno Fedez ci ha attaccato, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presentatore di Fuori dal coroin diretta a: “Attaccato su un difetto fisico” Prosegue lo scontro a distanza tra. Ildi Fuori dal coro, pesantemente attaccato dal cantante e marito di Chiara Ferragni nei giorni scorsi, hato in diretta al cantante nel format di Rete Quattro. In apertura del suo programma il presentatore ha voluto subito togliere dalla scarpe i sassolini rimasti incastrati dopo le pesanti frasi del cantante: “, difensore dei diritti civili e paladino della giustizia, mi attacca per i difetti fisici”.ha poi risposto tornando sull’inchiesta riguardo alla presunta omosessualità del rapper: “L’altro giornoci ha attaccato, ...

