Mario Giordano replica a Fedez: “Il paladino dei diritti civili si attacca ai difetti fisici degli altri. I miei testicoli sono regolari” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mario Giordano apre la puntata di Fuori dal coro in onda il 21 febbraio parlando di Fedez. E non poteva essere altrimenti dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. “L’altro giorno Fedez ci ha attaccato, accusandoci di una cosa che non esiste. Non indaghiamo sulle sue tendenze sessuali, non lo abbiamo mai pensato. Ci occupiamo dei problemi degli Italiani, caro Fedez. Mi spiace se questo delude la sua vanità, non avremo servizi su di lei: mi dispiace” sono le parole del conduttore. Il rapper aveva infatti spiegato via social di essere venuto a conoscenza di una presunta inchiesta che un’inviata del programma di Rete 4 stava preparando a proposito del suo orientamento sessuale. Giordano aveva subito smentito, e ora ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)apre la puntata di Fuori dal coro in onda il 21 febbraio parlando di. E non poteva esserementi dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. “L’altro giornoci hato, accusandoci di una cosa che non esiste. Non indaghiamo sulle sue tendenze sessuali, non lo abbiamo mai pensato. Ci occupiamo dei problemiItaliani, caro. Mi spiace se questo delude la sua vanità, non avremo servizi su di lei: mi dispiace”le parole del conduttore. Il rapper aveva infatti spiegato via social di essere venuto a conoscenza di una presunta inchiesta che un’inviata del programma di Rete 4 stava preparando a proposito del suo orientamento sessuale.aveva subito smentito, e ora ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Mario Giordano risponde a Fedez: «Nessuna inchiesta su di lui, contro di me insulti esagerati e body shaming». Posso dirlo? Un signore. - marcofurfaro : Dopo 24 ore: - @GiorgiaMeloni non ha trovato un secondo per condannare l’azione squadrista di fascisti legati al… - AlexBazzaro : Fedez: “Io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita,… - OdioSuning3 : RT @AnfetaMilan: @OdioSuning3 Una vita al guinzaglio di Chiara Ferragni e quando sembra che stia per uscirne si fa mettere la museruola da… - sconnesso_ : Mario Giordano risponde alle accuse di #Fedez a #Fuoridalcoro Ricordandogli un po'di cose......… -