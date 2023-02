Maria De Filippi scoppia in lacrime, situazione pesantissima | Troppo dolore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Maria De Filippi questa volta non si trattiene e scoppia in lacrime durante C’è Posta per Te. Per la prima volta Maria De Filippi si è lasciata andare a un momento di pianto durante C’è Posta per Te. Anche quest’anno il format ha portato sul piccolo schermo storie emozionanti e, grazie alle capacità di analisi di Maria, si sono riunite coppie e famiglie divise da tempo per via di importanti divergenze. Solo Maria De Filippi potrebbe condurre un programma del genere, infatti, il format è stato ideato da lei. La conduttrice è in grado di mantenere una certa distanza emotiva dalle storie che sta raccontando, per garantire la prosecuzione lineare del programma e di essere imparziale con i suoi partecipanti. In realtà, il suo ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Dequesta volta non si trattiene eindurante C’è Posta per Te. Per la prima voltaDesi è lasciata andare a un momento di pianto durante C’è Posta per Te. Anche quest’anno il format ha portato sul piccolo schermo storie emozionanti e, grazie alle capacità di analisi di, si sono riunite coppie e famiglie divise da tempo per via di importanti divergenze. SoloDepotrebbe condurre un programma del genere, infatti, il format è stato ideato da lei. La conduttrice è in grado di mantenere una certa distanza emotiva dalle storie che sta raccontando, per garantire la prosecuzione lineare del programma e di essere imparziale con i suoi partecipanti. In realtà, il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... faustacu : @Daniela60305637 Se il modello di donna proposto da Maria De Filippi è quello, credo che mediaticamente diamo una g… - lacittanews : Perché Jore ha lasciato Amici 22? Il cantante ha spiegato cosa lo ha portato a scegliere di abbandonare il talent.… - sowootteo : @herondairs hobi a c’è posta per te e maria de filippi finisce per dover consolare lui - massyscalinci : Grazie Maria De Filippi - LadyNews_ : #RaimondoTodaro e #FrancescaTocca sono in crisi? 'Lui potrebbe lasciare #Amici' -