Maria Cavuoto, laurea bis a 84 anni: il traguardo della sannita che punta a un altro record (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn un'aula affollata da giovani e dai loro parenti ha avuto inizio la seduta di laurea della facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II che ha visto tra i laureandi Maria Edda Cavuoto, classe 1938. Originaria di Montesarchio, in provincia di Benevento, la signora Cavuoto ieri mattina è stata la prima laureanda a discutere la tesi davanti alla commissione. Una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo 'La libertà di coscienza'. Quella in Giurisprudenza è la seconda laurea per la 84enne che per quarant'anni ha lavorato come insegnante. A Giurisprudenza si è iscritta poco prima di andare in pensione: "Sono contenta perchè ho realizzato il sogno che avevo da ragazza: volevo laurearmi ...

