Mare Fuori, tutti gli spoiler sul possibile ritorno di Ciro Ricci, sul finale di stagione, sul destino della direttrice e di Filippo e Naditza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Attenzione, l’articolo contiene spoiler sulla terza stagione. Sta avendo un grandissimo successo la fiction Mare Fuori, giunta ormai alla terza stagione. La serie ha regalato numerose sorprese, tra queste la morte di Ciro Ricci nella prima stagione. Sui social però sono circolate numerose foto del protagonista nella stessa location dell’ultima puntata della terza stagione che hanno portato i fan ad interrogarsi su un suo possibile ritorno. In realtà, come rivelato da Davide Maggio, per la serie erano stati girati due finali, uno di questi con il protagonista. Alla fine però la produzione ha optato per un finale di stagione senza ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Attenzione, l’articolo contienesulla terza. Sta avendo un grandissimo successo la fiction, giunta ormai alla terza. La serie ha regalato numerose sorprese, tra queste la morte dinella prima. Sui social però sono circolate numerose foto del protagonista nella stessa location dell’ultima puntataterzache hanno portato i fan ad interrogarsi su un suo. In realtà, come rivelato da Davide Maggio, per la serie erano stati girati due finali, uno di questi con il protagonista. Alla fine però la produzione ha optato per undisenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : ?? BOOM! #MareFuori: tutta la verità sul ritorno di Ciro, la morte di Rosa Ricci e gli spoiler sulla quarta stagione… - trash_italiano : Giulia Salemi a R101: 'a Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vi… - GQitalia : Nicolas Maupas è uno dei protagonisti della serie cult 'Mare Fuori'. «Non mi aspettano un successo del genere. A vo… - stringimimalik : RT @GiacomooGiorgio: Da qualche parte in quel Mare Fuori…. #MareFuori - annaanicosia : RT @GiacomooGiorgio: Da qualche parte in quel Mare Fuori…. #MareFuori -