Mare Fuori, Rosa Ricci e Totò sono una coppia fuori dal set. La loro storia d’amore raccontata sui social (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella serie televisiva di successo, Mare fuori (che in sole 24 ore dall’uscita ha registrato oltre 8 milioni di visualizzazioni), un personaggio in particolare è riuscito a catturare l’attenzione di tutti: Rosa Ricci. Interpretata da Maria Esposito, Rosa è una ragazzina dal carattere forte e alla quale non manca di certo il coraggio. Con la sua bravura è riuscita a farsi aMare dal pubblico a casa e non solo. Stando a quanto si vede sui social, sembrerebbe proprio che il suo cuore appartenga ad un altro volto noto della serie, Totò. Maria Esposito e Antonio Orefice (Totò) si sono innamorati lavorando insieme sul set. La loro prima foto insieme risale a febbraio 2022, a riprese della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella serie televisiva di successo,(che in sole 24 ore dall’uscita ha registrato oltre 8 milioni di visualizzazioni), un personaggio in particolare è riuscito a catturare l’attenzione di tutti:. Interpretata da Maria Esposito,è una ragazzina dal carattere forte e alla quale non manca di certo il coraggio. Con la sua bravura è riuscita a farsi adal pubblico a casa e non solo. Stando a quanto si vede sui, sembrerebbe proprio che il suo cuore appartenga ad un altro volto noto della serie,. Maria Esposito e Antonio Orefice () siinnamorati lavorando insieme sul set. Laprima foto insieme risale a febbraio 2022, a riprese della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Viva Rai2, Mare Fuori, La Porta Rossa, Boomerissima, Boss in Incognito, Belve, Stasera tutto è possibile, Dalla str… - davidemaggio : ?? BOOM! #MareFuori: tutta la verità sul ritorno di Ciro, la morte di Rosa Ricci e gli spoiler sulla quarta stagione… - trash_italiano : Giulia Salemi a R101: 'a Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vi… - daavideem_ : RT @sunrisearchive: qua andrà a finire che in mare fuori 8 avremo futura e ciro conte innamorati - kcareninaa : quasi finita la prima stagione di mare fuori e il mio commento tecnico è: carmine figlio prediletto e sì face card… -