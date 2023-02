Mare Fuori: due attori si fidanzato, Rita De Crescenzo: “Hanno tagliato le mie scene!” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mare Fuori è a tutti gli effetti la serie del momento e proprio oggi il settimanale Chi ha confermato quel che era nell’aria da settimane, ovvero la relazione sentimentale fra Maria Esposito e Antonio Orefice, ovvero Rosa Ricci e Totò della serie. “Scoppia l’amore fra due personaggi più amati della serie tv Mare Fuori. Lei è la protagonista della terza stagione, Maria Esposito, nel ruolo di Rosa Ricci. Lui è Antonio Orefice protagonista delle prime due stagioni nel ruolo di Totò”. Il commento pubblicato dalle Chicche di Gossip del settimanale era stato in qualche modo anticipato già da Webboh un paio di giorni fa, quando ha sottolineato le varie mosse social ‘sospette’ fra i due. “Qualche giorno fa sulle storie di Instagram Maria Esposito ha risposto ad alcune domande dei fan” – si legge sul sito – “Ma una in ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è a tutti gli effetti la serie del momento e proprio oggi il settimanale Chi ha confermato quel che era nell’aria da settimane, ovvero la relazione sentimentale fra Maria Esposito e Antonio Orefice, ovvero Rosa Ricci e Totò della serie. “Scoppia l’amore fra due personaggi più amati della serie tv. Lei è la protagonista della terza stagione, Maria Esposito, nel ruolo di Rosa Ricci. Lui è Antonio Orefice protagonista delle prime due stagioni nel ruolo di Totò”. Il commento pubblicato dalle Chicche di Gossip del settimanale era stato in qualche modo anticipato già da Webboh un paio di giorni fa, quando ha sottolineato le varie mosse social ‘sospette’ fra i due. “Qualche giorno fa sulle storie di Instagram Maria Esposito ha risposto ad alcune domande dei fan” – si legge sul sito – “Ma una in ...

