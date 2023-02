Mare Fuori 4 cambia cast attori: Ciro Ricci non torna e chi non ci sarà (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mare Fuori continua a riscuotere successi e sta diventando una specie di ossessione. Sono in molti, infatti, a porsi non pochi interrogativi soprattutto nei confronti di Ciro Ricci, il personaggio interpretato dall'attore Giacomo Di Giorgio, che pur essendo morto nella prima stagione continua ad essere una presenza costante sotto forma di flashback anche nella terza. In una diretta Instagram sul suo profilo, Davide Maggio ha fatto spoiler su Mare Fuori 4 e tra le altre cose ha svelato che non ci sarà nessun ritorno di Ciro Ricci neanche nella prossima stagione le cui riprese dovrebbero iniziare a maggio: "Erano stati girati due finali per la terza stagione, uno dei quali prevedeva il ritorno di Ciro. La produzione ha ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 febbraio 2023)continua a riscuotere successi e sta diventando una specie di ossessione. Sono in molti, infatti, a porsi non pochi interrogativi soprattutto nei confronti di, il personaggio interpretato dall'attore Giacomo Di Giorgio, che pur essendo morto nella prima stagione continua ad essere una presenza costante sotto forma di flashback anche nella terza. In una diretta Instagram sul suo profilo, Davide Maggio ha fatto spoiler su4 e tra le altre cose ha svelato che non cinessun ritorno dineanche nella prossima stagione le cui riprese dovrebbero iniziare a maggio: "Erano stati girati due finali per la terza stagione, uno dei quali prevedeva il ritorno di. La produzione ha ...

