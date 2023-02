Mare Fuori 3 | trama | orario e cast della seconda puntata | stasera in chiaro su Rai 2

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)su Rai 2 va in onda, per la prima volta in, ladi3: le trame e ildei due episodisu Rai2, alle 21:20, torna3, la serie incentrata sui ragazzi rinchiusi nell'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Dopo il successo ottenuto sulla piattaforma streaming RaiPlay la serie arriva per la prima volta ine ci terrà compagnia per sei serate, ognuna composta da due episodi. Oggi 22 febbraio andrà in onda la. Ecco le trame e ildel terzo e quarto episodio. Qui trovate la nostra recensione alla terza stagione diEpisodio 3: ...