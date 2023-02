Mare fuori 3: le anticipazioni della seconda puntata (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel penitenziario minorile arrivano tre nuovi detenuti che minano il già fragile equilibrio tra i ragazzi e provocano subito una rissa. Comincia così la seconda puntata di Mare fuori 3, la serie che si conferma uno dei fenomeni televisivi degli ultimi anni: dopo aver sbancato tutti i record di streaming su RaiPlay, dove sono stati caricati tutti gli episodi della terza stagione, settimana scorsa ha debuttato per la prima volta in chiaro su Rai2 dove ha ottenuto ottimi ascolti e attirando quella quota di target giovane che di solito non guarda la tv generalista. Ecco intanto cos'accadrà nella nuova puntata, in onda mercoledì 22 febbraio. Mare fuori 3, le anticipazioni della seconda ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel penitenziario minorile arrivano tre nuovi detenuti che minano il già fragile equilibrio tra i ragazzi e provocano subito una rissa. Comincia così ladi3, la serie che si conferma uno dei fenomeni televisivi degli ultimi anni: dopo aver sbancato tutti i record di streaming su RaiPlay, dove sono stati caricati tutti gli episoditerza stagione, settimana scorsa ha debuttato per la prima volta in chiaro su Rai2 dove ha ottenuto ottimi ascolti e attirando quella quota di target giovane che di solito non guarda la tv generalista. Ecco intanto cos'accadrà nella nuova, in onda mercoledì 22 febbraio.3, le...

