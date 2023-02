Mare Fuori 3, cosa significa Chiattillo, il nomignolo di Filippo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Mare Fuori 3 il soprannome di Filippo è “O’ Chiattill” oppure direttamente scritto come “O’ Chiattillo” e indica un significato ben preciso, anche perché la parola in dialetto napoletano vuol dire proprio un tipo di figura specifica e comunque si può già accennare che tale nomignolo viene dato a Filippo in maniera negativa, anche perché lo stesso, non appena entra nel carcere, viene bullizzato da altre persone, a causa di alcune caratteristiche, ovvero il fatto che fa parte di una famiglia benestante. Il personaggio in questione tra l’altro, specialmente associato spesso con Naditza, a quanto pare è uno di quelli principali della trama della terza stagione, visto che comunque i due giovani spesso trascorreranno del tempo insieme e non mancheranno delle scene che ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A3 il soprannome diè “O’ Chiattill” oppure direttamente scritto come “O’” e indica unto ben preciso, anche perché la parola in dialetto napoletano vuol dire proprio un tipo di figura specifica e comunque si può già accennare che taleviene dato ain maniera negativa, anche perché lo stesso, non appena entra nel carcere, viene bullizzato da altre persone, a causa di alcune caratteristiche, ovvero il fatto che fa parte di una famiglia benestante. Il personaggio in questione tra l’altro, specialmente associato spesso con Naditza, a quanto pare è uno di quelli principali della trama della terza stagione, visto che comunque i due giovani spesso trascorreranno del tempo insieme e non mancheranno delle scene che ...

