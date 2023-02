Mare Fuori 3, Ciro torna nella scena finale su Rai 2? Come finisce la terza stagione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’argomento Mare Fuori 3 sta diventando una specie di ossessione. La serie Tv disponibile per intero su RaiPlay e in onda dalla scorsa settimana anche su Rai2 si sta confermando, giorno dopo giorno, un successo dilagante e un fenomeno che rende quella diretta da Ivan Silvestrini il miglior prodotto teen che la Tv generalista abbia concepito negli ultimi anni. Mare Fuori 3, Ciro torna in scena? L’enorme interesse per la serie da parte del pubblico più o meno giovane alimenta dinamiche prevedibili ma impreviste, soprattutto per quel che riguarda gli spoiler, le anticipazioni e le interpretazioni. Nello spazio che separa la visione su piattaforma RaiPlay e la fruizione lineare su Rai2 si genera un chiacchiericcio confuso che nelle ultime ore ha riguardato il personaggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’argomento3 sta diventando una specie di ossessione. La serie Tv disponibile per intero su RaiPlay e in onda dalla scorsa settimana anche su Rai2 si sta confermando, giorno dopo giorno, un successo dilagante e un fenomeno che rende quella diretta da Ivan Silvestrini il miglior prodotto teen che la Tv generalista abbia concepito negli ultimi anni.3,in? L’enorme interesse per la serie da parte del pubblico più o meno giovane alimenta dinamiche prevedibili ma impreviste, soprattutto per quel che riguarda gli spoiler, le anticipazioni e le interpretazioni. Nello spazio che separa la visione su piattaforma RaiPlay e la fruizione lineare su Rai2 si genera un chiacchiericcio confuso che nelle ultime ore ha riguardato il personaggio ...

