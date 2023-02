Mare Fuori 3: anticipazioni 29 febbraio 2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’amatissima fiction Mare Fuori, giunta alla sua terza stagione, continua ad appassionare i suoi fedelissimi telespettatori. Mercoledì 22 febbraio in prima serata andranno in onda due nuove puntate che si preannunciano già da ora ricche di emozioni e colpi di scena, non saranno da meno le puntate che andranno in onda in prima visione il 29 febbraio. Le prime due puntate della fiction hanno raggiunto e superato 1.2 milioni di telespettatori, raggiungendo il 7.5 % di share, un risultato davvero niente male, ma cosa accadrà nel corso dei prossimi episodi? Scopriamo insieme cosa dicono le anticipazioni. Cosa accadrà nel corso dei prossimi episodi di Mare Fuori, il punto della situazione Donna Maria ha invitato Mimmo a disinnescare Rosa Ricci. La giovane donna, in un modo o ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’amatissima fiction, giunta alla sua terza stagione, continua ad appassionare i suoi fedelissimi telespettatori. Mercoledì 22in prima serata andranno in onda due nuove puntate che si preannunciano già da ora ricche di emozioni e colpi di scena, non saranno da meno le puntate che andranno in onda in prima visione il 29. Le prime due puntate della fiction hanno raggiunto e superato 1.2 milioni di telespettatori, raggiungendo il 7.5 % di share, un risultato davvero niente male, ma cosa accadrà nel corso dei prossimi episodi? Scopriamo insieme cosa dicono le. Cosa accadrà nel corso dei prossimi episodi di, il punto della situazione Donna Maria ha invitato Mimmo a disinnescare Rosa Ricci. La giovane donna, in un modo o ...

