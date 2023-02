Mare caldo in Liguria, le orate fameliche fanno strage di mitili (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Distrutto il 70% della produzione nel Golfo Spezzino, la richiesta di aiuti per innestare nuove colture Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Distrutto il 70% della produzione nel Golfo Spezzino, la richiesta di aiuti per innestare nuove colture

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alecavo : RT @rep_genova: Mare caldo in Liguria, le orate fameliche fanno strage di mitili [a cura di redazione Genova] [aggiornamento delle 13:13] h… - rep_genova : Mare caldo in Liguria, le orate fameliche fanno strage di mitili [a cura di redazione Genova] [aggiornamento delle… - Arypigliate : Ecco uno dei motivi per cui evito Sanremo: credo di aver sentito il primo pezzo che c'è stato in gara in radio e mo… - PaesiTropicali : Se volete crogiolarvi tutto il giorno al sole, fare il bagno in un mare caldo e oziare interi pomeriggi non sceglie… - jesuislivre : RT @EIGHTSVOICE: bisogno disperato di abbronzatura caldo sole mare vestitini luce fino alle nove di sera e aperitivi sulla spiaggia al tram… -