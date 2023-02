Marcolin racconta gli ex compagni contro: 'Sergio un istintivo, a Simone piace attaccare in 6' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Marcolin racconta gli ex compagni contro: 'Sergio un istintivo, a Simone piace attaccare in 6'… - sportli26181512 : Marcolin racconta gli ex compagni contro: 'Sergio un istintivo, a Simone piace attaccare in 6': Marcolin racconta g… - Gazzetta_it : Marcolin racconta gli ex compagni contro: 'Conceiçao istintivo, a Inzaghi piace attaccare in 6' #Ucl #InterPorto -