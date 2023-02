Marcolin: «Inzaghi e Conceicao? Li vedo molto simili nell’attenzione alla fase difensiva» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dario Marcolin, ex calciatore che ha giocato sia con Inzaghi che con Coinceicao, ha parlato delle caratteristiche dei due allenatori Dario Marcolin, ex calciatore che ha giocato sia con Inzaghi che con Coinceicao, ha parlato delle caratteristiche dei due allenatori a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Li vedo molto simili nell’attenzione alla fase difensiva, ne sono entrambi ossessionati. E questa è una grande sorpresa se pensiamo che in fondo da giovani erano due attaccanti. Il Porto di Sergio è una squadra granitica, difficile da sorprendere, molto fisica, sempre super equilibrato. Anche Simone, però, è scrupolosissimo nella fase di non possesso ed è strano ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dario, ex calciatore che ha giocato sia conche con Coinceicao, ha parlato delle caratteristiche dei due allenatori Dario, ex calciatore che ha giocato sia conche con Coinceicao, ha parlato delle caratteristiche dei due allenatori a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Li, ne sono entrambi ossessionati. E questa è una grande sorpresa se pensiamo che in fondo da giovani erano due attaccanti. Il Porto di Sergio è una squadra granitica, difficile da sorprendere,fisica, sempre super equilibrato. Anche Simone, però, è scrupolosissimo nelladi non possesso ed è strano ...

