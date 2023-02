Marchetti | «Inter | Porto squadra forte Futuro | sicuri che resterà Inzaghi?»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lucaha parlato di, andata degli ottavi di finale di Champions League, deldi Simone(e non solo). PARTITA – Queste le parole da parte di Lucanel corso de L’Editoriale su TMW Radio sull’, in campo stasera contro, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. «Servirà solidità, pazienza e qualità perché ilè una. Non dovrà avere patemi d’animo ladi, chiaro che dopo le vittorie di Milan e Napoli ci aspettiamo anche la vittoria dell’, mi auguro che l’possa completare questo percorso. L’avversario è difficile ...