Manipolazione e controllo del clima (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tra le tante segnalazioni che ci arrivano, da un po’ nessuno ce ne mandava una che riguardasse le scie chimiche, anche perché bene o male pre-pandemia della questione qui su BUTAC se ne è parlato fino alla noia. L’occasione è interessante anche perché la segnalazione che ci è arrivata è di un volantino che pubblicizza una “conferenza-dibattito” che si terrà il 7 marzo a Summaga di Portogruaro. Questo il volantino: La conferenza è tenuta da Walter Pansini in collaborazione con Alister (Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie Mediche) e s’intitola: : attacco all’ambiente, alla salute, al cibo? Il volantino sul fronte riporta la classica immaginetta col cielo solcato da scie chimiche, sul retro invece si fa confusione tra scie “chimiche” e controllo del clima tramite geoingegneria. Prima si parla del “fenomeno scie”, poi si citano l’ex ... Leggi su butac (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tra le tante segnalazioni che ci arrivano, da un po’ nessuno ce ne mandava una che riguardasse le scie chimiche, anche perché bene o male pre-pandemia della questione qui su BUTAC se ne è parlato fino alla noia. L’occasione è interessante anche perché la segnalazione che ci è arrivata è di un volantino che pubblicizza una “conferenza-dibattito” che si terrà il 7 marzo a Summaga di Portogruaro. Questo il volantino: La conferenza è tenuta da Walter Pansini in collaborazione con Alister (Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie Mediche) e s’intitola: : attacco all’ambiente, alla salute, al cibo? Il volantino sul fronte riporta la classica immaginetta col cielo solcato da scie chimiche, sul retro invece si fa confusione tra scie “chimiche” edeltramite geoingegneria. Prima si parla del “fenomeno scie”, poi si citano l’ex ...

