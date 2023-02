Manchester United, Varane: «Loro hanno rosa profonda anche con le assenze. Domani atmosfera elettrica» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Raphael Varane, difensore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Barcellona Raphael Varane, difensore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni: «assenze del Barcellona? Certo mancano Pedri e Gavi, ma hanno comunque una rosa profonda. Per vincere dovremo dare il massimo. Andata? Abbiamo ottenuto un buon risultato, potevamo anche segnare di più ma abbiamo comunque mostrato personalità sul campo. Domani avremo un’atmosfera elettrica. Dovremmo stare tranquilli, crederci e gestire le emozioni». ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Raphael, difensore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Barcellona Raphael, difensore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni: «del Barcellona? Certo mancano Pedri e Gavi, macomunque una. Per vincere dovremo dare il massimo. Andata? Abbiamo ottenuto un buon risultato, potevamosegnare di più ma abbiamo comunque mostrato personalità sul campo.avremo un’. Dovremmo stare tranquilli, crederci e gestire le emozioni». ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 6:24 - La rete di Brahim Diaz, arrivata dopo 6 minuti e 24 secondi, è la più veloce per il Milan in una partita a e… - ManUtdMEN : Manchester United 'credited' with interest in Atalanta defender Giorgio Scalvini #mufc - ManUtdMEN : Manchester United 'express interest' in Paulo Dybala deal #mufc - CalcioNews24 : ???#Varane analizza la sfida col #Barcellona ?? - Giorgio___22 : RT @g_play84: Per i più giovani: Gary Neville, storico capitano del Manchester United, ci rispettava a tal punto che ha deciso che proprio… -