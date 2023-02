Manchester United, fissato il prezzo per un centrocampista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Manchester United ha fissato il prezzo per Scott McTominay. Il centrocampista non sta trovando molto spazio nei Red Devils, ed il club inglese... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilhailper Scott McTominay. Ilnon sta trovando molto spazio nei Red Devils, ed il club inglese...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 6:24 - La rete di Brahim Diaz, arrivata dopo 6 minuti e 24 secondi, è la più veloce per il Milan in una partita a e… - ManUtdMEN : Manchester United 'credited' with interest in Atalanta defender Giorgio Scalvini #mufc - ManUtdMEN : Manchester United 'express interest' in Paulo Dybala deal #mufc - cassapronostici : Pronostico Manchester United – Newcastle United: Dall’inferno al paradiso, tutto in 90 minuti! - EricaPulito : @Saeedsksa @Cristiano @AlNassrFC @AlNassrFC_EN Comunque nessuno lo ha rifiutato. È stato lui a mancare di rispetto… -