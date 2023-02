Manchester United-Barcellona, Ten Hag: “Dobbiamo dare tutto, abbiamo fame di titoli” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, ha espresso tutte le sue sensazioni, prima del match di Europa League contro il Barcellona. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Dobbiamo semplicemente dare il meglio di noi stessi, in fondo tutti abbiamo l’ambizione di giocare grandi partite e da ragazzi sognavamo questo tipo di sfide. Vogliamo goderci tutto questo. A Barcellona la partita è stata di altissimo livello tra due squadre offensive che pressano alto, potevamo segnare di più nella prima parte della gara, ma resta la grande prestazione di carattere e personalità fornita”. Poi ha aggiunto: “Non è questione di crederci e di avere fiducia, qui bisogna vincere trofei. Martial, lui non ci sarà mentre Anthony dovrebbe esserci. Faremo qualcosa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico del, Erik Ten Hag, ha espresso tutte le sue sensazioni, prima del match di Europa League contro il. Queste le sue parole in conferenza stampa: “semplicementeil meglio di noi stessi, in fondo tuttil’ambizione di giocare grandi partite e da ragazzi sognavamo questo tipo di sfide. Vogliamo goderciquesto. Ala partita è stata di altissimo livello tra due squadre offensive che pressano alto, potevamo segnare di più nella prima parte della gara, ma resta la grande prestazione di carattere e personalità fornita”. Poi ha aggiunto: “Non è questione di crederci e di avere fiducia, qui bisogna vincere trofei. Martial, lui non ci sarà mentre Anthony dovrebbe esserci. Faremo qualcosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 6:24 - La rete di Brahim Diaz, arrivata dopo 6 minuti e 24 secondi, è la più veloce per il Milan in una partita a e… - ManUtdMEN : Manchester United 'credited' with interest in Atalanta defender Giorgio Scalvini #mufc - ManUtdMEN : Manchester United 'express interest' in Paulo Dybala deal #mufc - RedDevilRock : RT @mufcbr: Robin van Persie presente na coletiva de imprensa do Manchester United. Foto do @rxnpixels - Gpeerex : @Ahmed_deedaht Ni for where da manchester united sai da e ba ma da Arsenal -