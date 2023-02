Malore al lavoro: Claudio muore tra le braccia dei colleghi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'improvviso Malore mentre sta lavorando: 64enne di T eglio Veneto muore per infarto . Claudio Zanon era al lavoro nella falegnameria per la quale prestava la sua manodopera a Fratta di Fossalta di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'improvvisomentre sta lavorando: 64enne di T eglio Venetoper infarto .Zanon era alnella falegnameria per la quale prestava la sua manodopera a Fratta di Fossalta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DeodatoRibeira : RT @ChanceGardi: 'Benedetto Notarrigo muore improvvisamente a 38 anni per arresto cardiaco. Il malore fatale mentre l'uomo era al lavoro… - ChanceGardi : 'Benedetto Notarrigo muore improvvisamente a 38 anni per arresto cardiaco. Il malore fatale mentre l'uomo era al… - francobus100 : Teglio Veneto. Malore improvviso durante il lavoro: Claudio, falegname 64enne, muore tra le braccia dei colleghi… - leggoit : #Venezia Malore al lavoro: Claudio muore tra le braccia dei colleghi - luca_s_cag : RT @CGzibordi: Non si presenta al lavoro, i colleghi provano a chiamarla: trovata morta in casa caposala del Policlinico di Udine https://t… -