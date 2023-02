Mafia nigeriana, confermate in Cassazione le cinque assoluzioni per il presunto braccio palermitano di Black Axe (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutti assolti. A Palermo non c’era un’associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso, non sono esponenti della Mafia nigeriana. La Cassazione ha confermato le assoluzione di primo e secondo grado per i 5 imputati accusati di far parte del braccio palermitano di Black Axe, la potente Mafia nigeriana. Muhammed Abubakar, Ken Osayande, Festus Pedro Erhonmosele, Osahenagharu Uwagboe sono innocenti: né Mafia né estorsioni. Nel 2016 in 19 erano stati arrestati con l’accusa di far parte dell’associazione “Mafia nigeriana” e i cinque ancora imputati erano tornati liberi dopo l’assoluzione in appello. Gli altri 14 furono processati invece con il rito abbreviato e condannati dalla giudice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutti assolti. A Palermo non c’era un’associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso, non sono esponenti della. Laha confermato le assoluzione di primo e secondo grado per i 5 imputati accusati di far parte deldiAxe, la potente. Muhammed Abubakar, Ken Osayande, Festus Pedro Erhonmosele, Osahenagharu Uwagboe sono innocenti: néné estorsioni. Nel 2016 in 19 erano stati arrestati con l’accusa di far parte dell’associazione “” e iancora imputati erano tornati liberi dopo l’assoluzione in appello. Gli altri 14 furono processati invece con il rito abbreviato e condannati dalla giudice ...

