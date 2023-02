Madonna scherza sul viso gonfio provocando chi l'ha criticata ai Grammy (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Madonna ha deciso di provocare quelli che hanno criticato il suo viso ai Grammy Awards con un post in cui scherza su quanto accaduto. Madonna è tornata a parlare del suo viso. Non è la prima volta che la cantante sceglie di affrontare la questione apertamente sui social, anche se adesso le sue modalità sono state più canzonatorie rispetto al passato. A seguito del suo intervento sul palco degli ultimi Grammy Awards, Madonna è stata criticata dal pubblico per via delle condizioni del suo volto, da molti considerato "gonfio" e "irriconoscibile". Così la cantante non ha tardato a chiarire la situazione sul suo profilo Instagram esprimendo tutto il suo disprezzo per questi commenti fuori luogo. Un nuovo post su Twitter, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha deciso di provocare quelli che hanno criticato il suoaiAwards con un post in cuisu quanto accaduto.è tornata a parlare del suo. Non è la prima volta che la cantante sceglie di affrontare la questione apertamente sui social, anche se adesso le sue modalità sono state più canzonatorie rispetto al passato. A seguito del suo intervento sul palco degli ultimiAwards,è statadal pubblico per via delle condizioni del suo volto, da molti considerato "" e "irriconoscibile". Così la cantante non ha tardato a chiarire la situazione sul suo profilo Instagram esprimendo tutto il suo disprezzo per questi commenti fuori luogo. Un nuovo post su Twitter, ...

