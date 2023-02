Maddie McCann, la ragazza polacca chiede il test del Dna: «Sono io». Il naso, il mento e quel segno sull'occhio destro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Crede «veramente» di essere Madeleine McCann: tanto da aver pubblicato una foto di quando era bambina per fare un confronto: ora esperti e investigatori si spaccano e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Crede «veramente» di essere Madeleine: tanto da aver pubblicato una foto di quando era bambina per fare un confronto: ora esperti e investigatori si spaccano e...

