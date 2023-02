Maddie McCann, i primi esami escludono che la ragazza polacca sia lei (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Io sono Maddie”. Si è tornati a parlare con insistenza della vicenda legata alla scomparsa di Madeleine McCann, la bimba britannica scomparsa il 3 maggio 2007 in Portogallo: una giovane infatti ha dichiarato al mondo intero di essere lei. La giovane ai social: “Sono Maddie McCann” Julia Faustyna Wendell la scorsa settimana era apparsa sui ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Io sono”. Si è tornati a parlare con insistenza della vicenda legata alla scomparsa di Madeleine, la bimba britannica scomparsa il 3 maggio 2007 in Portogallo: una giovane infatti ha dichiarato al mondo intero di essere lei. La giovane ai social: “Sono” Julia Faustyna Wendell la scorsa settimana era apparsa sui ... TAG24.

