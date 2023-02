Ma gli avvocati rimangono in allerta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Meghan Markle e il principe Harry hanno scelto la testata americana Newsweek per annunciare, tramite un loro portavoce, che non intendono lanciare alcuna azione legale contro i creatori di South Park. La popolare e irriverente serie animata ha incentrato un intero episodio sui Sussex, prendendoli spietatamente in giro e lasciando la duchessa, secondo indiscrezioni, sconvolta dal trattamento subito. Meghan Markle e il principe Harry nella serie “South Park”. (IPA) Leggi anche › Meghan Markle contro i creatori di “South Park”, mette in moto i suoi legali Meghan Markle: infondate le voci su South Park Il portavoce dei Sussex, che negli ultimi anni hanno fatto causa a diverse testate britanniche, ha definito assolutamente «noiose e infondate» le speculazioni fatte in questi giorni ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Meghan Markle e il principe Harry hanno scelto la testata americana Newsweek per annunciare, tramite un loro portavoce, che non intendono lanciare alcuna azione legale contro i creatori di South Park. La popolare e irriverente serie animata ha incentrato un intero episodio sui Sussex, prendendoli spietatamente in giro e lasciando la duchessa, secondo indiscrezioni, sconvolta dal trattamento subito. Meghan Markle e il principe Harry nella serie “South Park”. (IPA) Leggi anche › Meghan Markle contro i creatori di “South Park”, mette in moto i suoi legali Meghan Markle: infondate le voci su South Park Il portavoce dei Sussex, che negli ultimi anni hanno fatto causa a diverse testate britanniche, ha definito assolutamente «noiose e infondate» le speculazioni fatte in questi giorni ...

