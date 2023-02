Ma davvero bisogna fare una scuola per diventare coach? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole “coaching” e “coach” sono entrate a fare parte del quotidiano e vengono utilizzate in un gran numero di contesti, benché spesso in maniera non appropriata. Tanto la professione che il ruolo sono oggetto di molta confusione e c’è una certa tendenza a pensare il coach come qualcuno di “improvvisato” e privo di un serio background di studio e formazione. Ma è vero esattamente il contrario. Il coaching è una professione che si basa su metodologia ben definita e il coach è un professionista che possiede competenze e capacità specifiche. Per apprendere e padroneggiare la metodologia del coaching e sviluppare le capacità e le conoscenze necessarie per applicarla, il coach segue un apposito percorso di studi e partecipa a una formazione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole “ing” e “” sono entrate aparte del quotidiano e vengono utilizzate in un gran numero di contesti, benché spesso in maniera non appropriata. Tanto la professione che il ruolo sono oggetto di molta confusione e c’è una certa tendenza a pensare ilcome qualcuno di “improvvisato” e privo di un serio background di studio e formazione. Ma è vero esattamente il contrario. Iling è una professione che si basa su metodologia ben definita e ilè un professionista che possiede competenze e capacità specifiche. Per apprendere e padroneggiare la metodologia deling e sviluppare le capacità e le conoscenze necessarie per applicarla, ilsegue un apposito percorso di studi e partecipa a una formazione ...

