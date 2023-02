M5S: Conte, 'alleanza con Calenda alle politiche? Zero percentuale' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "Ma avete notato che Calenda e Renzi non vanno d'accordo nemmeno tra loro? Non ci interessano le accozzaglie in capaci di rispettare gli impegni presi con i cittadini. Altra cosa sono i singoli temi: se ora Calenda apre al nostro salario minimo a 9 euro gli dico di votarlo insieme". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un'intervista oggi su Avvenire, che alla domanda su quale percentuale darebbe a un'alleanza che vada da Calenda a Conte alle elezioni politiche, risponde: "Zero. Dopo la nomina dei coordinatori provinciali ora stiamo imprimendo una svolta sui gruppi territoriali nelle città. Con una presenza capillare sui territori e un po' di tempo arriveranno i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "Ma avete notato chee Renzi non vanno d'accordo nemmeno tra loro? Non ci interessano le accozzaglie in capaci di rispettare gli impegni presi con i cittadini. Altra cosa sono i singoli temi: se oraapre al nostro salario minimo a 9 euro gli dico di votarlo insieme". Così il presidente del M5S Giuseppein un'intervista oggi su Avvenire, che alla domanda su qualedarebbe a un'che vada daelezioni, risponde: ". Dopo la nomina dei coordinatori provinciali ora stiamo imprimendo una svolta sui gruppi territoriali nelle città. Con una presenza capillare sui territori e un po' di tempo arriveranno i ...

raffaellapaita : Quanti danni ha fatto il #m5s in questo Paese. Così a memoria: #superbonus , #redditodicittadinanza,… - borghi_claudio : @74_pippo Uella Filippo! Tanto che non ti si sentiva! Siete fantastici, voi del M5S insieme con quel fenomeno di CO… - BelpietroTweet : L'esecutivo costretto a tamponare la voragine aperta da M5s, Pd e Renzi per finanziare le promesse grilline. Il Con… - APeppinodit : RT @gb_dostobaby: #Conte incontra i rappresentanti di categoria e i sindacati, quelli a cui #Meloni ha dato buca. #Superbonus #M5S https:/… - donatel08566041 : @FratellidItalia @ManlioMessina E' DURA e COCENTE, perchè la voglia di poltrone del M5S è GRANDE. Vero Sig. CONTE ??