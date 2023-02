Luxuria | ”La Russa omofobo? Assolutamente no | non mi sento di condannarlo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”L ano, io ho avuto modo di conoscerlo e non mi è sembratauna persona omofoba o trans omofoba”. Vladimircontattato dall’Adnkronos non si sente di condannare il presidente del Senato Ignazio Laper le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione ‘Belve’ sul dispiacere che proverebbe se suo figlio gli dicesse che è gay. Peril fatto che Lasia la seconda carica dello Stato non significa niente: ”Quella era una domanda intima – dice – forse Ignazio avrebbe dovuto specificare che il suo sarebbe stato un dispiacere momentaneo, che questo dispiacere deve essere elaborato e trasformato nel piacere di avere un figlio sincero. Forse poteva argomentare meglio le ...