(Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Lano». Vladimirall’Adnkronos non si sente di condannare il presidente del Senato per le sue dichiarazioni a “Belve” sul dispiacere che proverebbe se suo figlio gli dicesse che è gay. «Io ho avuto modo di conoscerlo. Non mi è sembratauna persona omofoba o trans omofoba».: Laha risposto a una domanda intima Peril fatto che Lasia la seconda carica dello Stato non significa niente. «Quella era una domanda intima», dice. «Forse Ignazio avrebbe dovuto specificare che il suo sarebbe stato un dispiacere momentaneo. E che questo dispiacere deve essere elaborato e trasformato nel piacere di avere un figlio sincero». Del resto lo stesso La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Luxuria difende La Russa: «Lui omofobo? Assolutamente no, non strumentalizzo le sue parole» - Open_gol : Il presidente del Senato si difende dalle accuse dopo la frase detta durante “Belve” su Rai 2 -

Ma in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera si. Sostenendo di non sentirsi '... Vladimire i dirigenti del Fronte della Gioventù gay Poi La Russa racconta un aneddoto: "...Ma in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera si. Sostenendo di non sentirsi '... Vladimire i dirigenti del Fronte della Gioventù gay Poi La Russa racconta un aneddoto: "...

"Omofobo Assolutamente no". Luxuria difende La Russa dagli ... ilGiornale.it

Ignazio La Russa e il «dispiacere» per il figlio gay: «Non sono ... Open

Non sono omofobo e sono il meno nostalgico del mio partito: la ... Fanpage.it

Vladimir Luxuria contro Elenoire Ferruzzi: "Accetti il rifiuto di Daniele senza strepitare" Today.it

Vladimir Luxuria sul caso Elenoire-Daniele al GFVip: Bisogna ... Fanpage.it

Attaccato dopo l'intervista a Belve, Ignazio La Russa ha trovato una valida difesa in Vladimir Luxuria: "Non è che un genitore che vota il Pd avrebbe avuto per forza avuto una reazione diversa" ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-549ac28-6d88-bba0-9f87-dc029031197 ...