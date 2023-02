Lutto tremendo per Lino Banfi | la famiglia in lacrime | addio alla moglie Lucia

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un giorno devastante per ladi, unapiccola e unitissima. Dopo, praticamente, un’intera vita di amore, di ricordi e traguardi costruiti insieme, l’attore ha dovuto direa suaZagaria. A comunicarne la morte, attraverso una foto, è stata la loro figlia, la attrice Rosanna. Solitamente il profilo della figlia diè un ‘luogo’ carico di una solarità, una comicità contagiose. Oggi invece si è condito di tristezza e di un’inguaribile nostalgia. L’erede della bellissima, longeva coppia ha pubblicato uno scatto di una giovanissimaZagaria per annunciarne la morte. Parole dolcissime., ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Il calciatore non ce l’ha fatta: lutto tremendo, tifosi increduli - gio_fros : Ma che UOMO è Danilo ? La prima cosa che fa è dare un mess di sostegno al giocatore del Nantes colpito da un lutto… -

...vastissimo il cordoglio che ha provocato la tragica scomparsa della giovane donna in un... "La morte di Sara è un graveche colpisce tutta la nostra comunità e siamo vicini alla famiglia. ...Questoterremoto ha portato via una persona bellissima ... riposa in pace Atsu. I miei ... Lo piange il nostro Antonio, lo piangono i Blues (colal braccio nella partita successiva alla ...

Lutto tremendo nel calcio, perde la vita giovanissimo: che tragedia Tennis Press

Un lutto tremendo, insensato – Soundwall Soundwall

Il calciatore non ce l’ha fatta: lutto tremendo, tifosi increduli Tennis Press

Nantes, Ganago trova la forza di andare avanti dopo il tremendo lutto: "Ringrazio tutti" TUTTO mercato WEB

Volley pisano in lutto per la scomparsa di Claudio Grassini CASCINA notizie

Lutto per Gianluca Vacchi. È morta a 83 anni la mamma Mariella Fantoni Vacchi. È stato lo stesso imprenditore e influencer bolognese a dare la notizia ai suoi fan, tornando sui social dopo giorni di s ...Hai dimostrato di essere infinitamente piu’ grande delle tremende avversità che ti hanno colpito. Da piccolo ti dicevo sempre che ti avrei sposato…si, ti amavo alla follia e sempre ti ho amato ...