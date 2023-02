Lutto per Lino Banfi, morta la moglie Lucia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lucia Lagrasta in Zagaria, 85 anni, moglie del popolare attore Lino Banfi, si è spenta. Era malata da tempo di Alzheimer. L'annuncio del decesso è stato dato dalla figlia Rosanna, anche lei attrice, con un post sui suoi canali social: una foto in bianco e nero della mamma in giovane età e la frase: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Lino Banfi e Lucia: 60 anni insieme Conosciutisi giovanissimi, lui 15 anni e lei 13, a Canosa di Puglia, in provincia di Bari, Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria, e Lucia Lagrasta, si erano sposati il 1° marzo del 1962, dopo dieci anni di fidanzamento. Un matrimonio organizzato in fretta e furia, visto che i due innamorati avevano fatto la cosiddetta fuitina. “Per ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Lagrasta in Zagaria, 85 anni,del popolare attore, si è spenta. Era malata da tempo di Alzheimer. L'annuncio del decesso è stato dato dalla figlia Rosanna, anche lei attrice, con un post sui suoi canali social: una foto in bianco e nero della mamma in giovane età e la frase: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.: 60 anni insieme Conosciutisi giovanissimi, lui 15 anni e lei 13, a Canosa di Puglia, in provincia di Bari,, all'anagrafe Pasquale Zagaria, eLagrasta, si erano sposati il 1° marzo del 1962, dopo dieci anni di fidanzamento. Un matrimonio organizzato in fretta e furia, visto che i due innamorati avevano fatto la cosiddetta fuitina. “Per ...

