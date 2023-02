Lutto per Lino Banfi, è morta l’adorata moglie Lucia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) . A dare la notizia è stata la figlia Rosanna tramite un post sui social All’età di 85 anni è morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi. A dare l’annuncio è stata la figlia Rosanna, che su Instagram ha pubblicato una vecchia foto della madre, in cui si vede felice e sorridente, accompagnata dalla didascalia: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosanna Banfi (@rosannaBanfi) Lucia Zagaria da tempo era malata di Alzheimer. Ospite a Verissimo, Rosanna Banfi aveva detto di lei: «Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) . A dare la notizia è stata la figlia Rosanna tramite un post sui social All’età di 85 anni èZagaria, ladi. A dare l’annuncio è stata la figlia Rosanna, che su Instagram ha pubblicato una vecchia foto della madre, in cui si vede felice e sorridente, accompagnata dalla didascalia: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosanna(@rosannaZagaria da tempo era malata di Alzheimer. Ospite a Verissimo, Rosannaaveva detto di lei: «Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ACPerugiaCalcio : In queste ore di commozione e lutto per la scomparsa di Ilario #Castagner il ricordo di #ACPerugiaCalcio va anche a… - acmilan : Our deepest condolences go to Ilario Castagner's loved ones. Player, coach, and gentleman. È stato l'allenatore de… - MarianoGiustino : Ancora una volta il popolo iraniano scende in strada in diverse città dell'#Iran contemporaneamente rispondendo all… - 361_magazine : Lutto per Lino Banfi, è morta l'adorata moglie Lucia - Giusy_M73 : RT @FrancoScarsell2: Grave lutto per Lino Banfi. È morta l’adorata moglie, Lucia, mamma dell’attrice Rosanna. Aveva 85 anni e da tempo era… -