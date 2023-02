Lutto per Lino Banfi: è morta la moglie Lucia da tempo malata di Alzheimer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una fine lenta e molto triste per chi le voleva bene: è morta Lucia, moglie di Lino Banfi e mamma dell'attrice Rosanna. La donna, 85 anni, da tempo era malata di Alzheimer. A dare l'annuncio è stata ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una fine lenta e molto triste per chi le voleva bene: èdie mamma dell'attrice Rosanna. La donna, 85 anni, daeradi. A dare l'annuncio è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Lutto per Lino #Banfi: è morta la moglie, Lucia Zagaria, che da tempo era malata di Alzheimer. A darne l'annuncio è… - ACPerugiaCalcio : In queste ore di commozione e lutto per la scomparsa di Ilario #Castagner il ricordo di #ACPerugiaCalcio va anche a… - acmilan : Our deepest condolences go to Ilario Castagner's loved ones. Player, coach, and gentleman. È stato l'allenatore de… - NoiNotizie : Lutto per Lino Banfi: è morta la moglie Lucia - infoitcultura : Lutto per Lino Banfi, è morta l'adorata moglie Lucia Zagaria -