Lutto per Gianluca Vacchi, è morta la mamma: “Senso di grande devastazione” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lutto per Gianluca Vacchi. È morta a 83 anni la mamma Mariella Fantoni Vacchi. È stato lo stesso imprenditore e influencer bolognese a dare la notizia ai suoi fan, tornando sui social dopo giorni di silenzio e dolore. Le condizioni di salute della donna, da tempo sofferente, si sono infatti aggravate improvvisamente nei giorni scorsi: quando ha saputo del suo ricovero, Vacchi ha fatto immediatamente rientro in Italia (vive a Miami, ndr) per correre al suo capezzale. “Qualche giorno fa, la mia adorata mamma ci ha lasciato”, ha scritto in un toccante post pubblicato sui social dove si vede un video che raccoglie alcuni dei momenti di gioia che ha vissuto con la sua mamma, dall’infanzia ad oggi. “Le innumerevoli difficoltà e le sofferenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)per. Èa 83 anni laMariella Fantoni. È stato lo stesso imprenditore e influencer bolognese a dare la notizia ai suoi fan, tornando sui social dopo giorni di silenzio e dolore. Le condizioni di salute della donna, da tempo sofferente, si sono infatti aggravate improvvisamente nei giorni scorsi: quando ha saputo del suo ricovero,ha fatto immediatamente rientro in Italia (vive a Miami, ndr) per correre al suo capezzale. “Qualche giorno fa, la mia adorataci ha lasciato”, ha scritto in un toccante post pubblicato sui social dove si vede un video che raccoglie alcuni dei momenti di gioia che ha vissuto con la sua, dall’infanzia ad oggi. “Le innumerevoli difficoltà e le sofferenze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ACPerugiaCalcio : In queste ore di commozione e lutto per la scomparsa di Ilario #Castagner il ricordo di #ACPerugiaCalcio va anche a… - acmilan : Our deepest condolences go to Ilario Castagner's loved ones. Player, coach, and gentleman. È stato l'allenatore de… - MarianoGiustino : Ancora una volta il popolo iraniano scende in strada in diverse città dell'#Iran contemporaneamente rispondendo all… - Nicola98027371 : Condoglianze al caro Lino Banfi che ha perso la moglie questa notte un amore grande così oggi non esiste più forza… - livelifeVale : RT @tempoweb: Tragico lutto per #LinoBanfi, è morta la moglie Lucia. La loro lunga storia d'amore #22febbraio #iltempoquotidiano https://t… -