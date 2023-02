Luna Park Milano: aperto fino al 17 marzo 2023 a Parco Sempione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo essere stato costretto a fermarsi a causa della pandemia, uno dei parchi divertimento più antichi d’Italia è tornato in città e ha ripreso la sua attività. Questo Parco, che da più di cent’anni ha animato il Carnevale ambrosiano a Milano, ha ripreso a colorare la città con la sua presenza. Luna Park Milano Parco Sempione Il Luna Park Meneghino, un’icona dell’intrattenimento milanese, ha finalmente riaperto le porte al pubblico nel cuore della città. Dal 18 febbraio al 12 marzo 2023, grandi e piccini possono tornare a divertirsi in questo Parco divertimenti tra i più antichi d’Italia, che da oltre un secolo ha animato il Carnevale ambrosiano di ... Leggi su milano-notizie (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo essere stato costretto a fermarsi a causa della pandemia, uno dei parchi divertimento più antichi d’Italia è tornato in città e ha ripreso la sua attività. Questo, che da più di cent’anni ha animato il Carnevale ambrosiano a, ha ripreso a colorare la città con la sua presenza.IlMeneghino, un’icona dell’intrattenimento milanese, ha finalmente rile porte al pubblico nel cuore della città. Dal 18 febbraio al 12, grandi e piccini possono tornare a divertirsi in questodivertimenti tra i più antichi d’Italia, che da oltre un secolo ha animato il Carnevale ambrosiano di ...

