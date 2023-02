L'ultima notte di Amore: il nuovo trailer del film con Pierfrancesco Favino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ecco il nuovo trailer de L'ultima notte di Amore, la pellicola che verrà presentata venerdì 24 febbraio al 73º Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Vision Distribution ha appena pubblicato il nuovo trailer ufficiale di L'ultima notte di Amore, la pellicola diretta da Andrea Di Stefano e interpretata da Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. Il film, che sarà presentata in anteprima al 73º Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione Berlinale Special Gala, arriverà nelle sale il 9 marzo 2023. La pellicola è una produzione Indiana Production, Memo films, Adler entertainment e Vision ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ecco ilde L'di, la pellicola che verrà presentata venerdì 24 febbraio al 73º Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Vision Distribution ha appena pubblicato ilufficiale di L'di, la pellicola diretta da Andrea Di Stefano e interpretata da, Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. Il, che sarà presentata in anteprima al 73º Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione Berlinale Special Gala, arriverà nelle sale il 9 marzo 2023. La pellicola è una produzione Indiana Production, Memos, Adler entertainment e Vision ...

