L’Ucraina sta vincendo la guerra grazie all’amore dei suoi uomini

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Laè stress, laporta problemi psicologici, laaffligge l’intera società ucraina. Ma è anche vero che laè il modo attraverso cui una società può crescere, diventare più matura, moderna e forte. Si avvicina il 24 febbraio, l’anniversario dell’invasione russa su vasta scala in Ucraina. Un anno segnato da bombardamenti, morte, disperazione, paura, odio ma anche amore. Stando agli ultimi sondaggi l’ottantacinque per cento degli ucraini è disposto a continuare a combattere a ogni costo. Com’è possibile? Come hanno fatto gli ucraini a non crollare mentalmente di fronte a un evento così tragico e sconvolgente? Come è cambiato il loro stato mentale dall’inizio dell’invasione? Ihor Larin è uno psicoterapeuta ucraino, è originario di Odessa e ha diciotto anni di esperienza alle spalle. Dal 2016 tra i ...