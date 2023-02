Lucianina | ma che fai?

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci risiamo: Littizzetto accusata di copiare Il monologo sugli affitti «preso» dai social Il Giornale, di Paolo Giordano, pag. 23 Ci risiamo: Luciana Littizzetto di nuovo nel mirino per aver snocciolato battute e argomenti molto simili ad altri già in rete. Domenica scorsa, seduta come sempre di fianco a Fabio Fazio durante Che tempo che fa su Raitre, ha deriso l’eleganza di Re Carlo, poi l’immancabile Berlusconi e il «Mattarella chi?» di Rosa Chemical per poi concentrarsi sul caro affitti a Milano. Era il piatto forte dell’intervento, il presunto contenuto inedito, il tema di attualità che ogni vero comico ha quasi il dovere di presentare per legittimare il proprio ruolo sociale e politicamente corretto. Bene brava bis: gli affitti e complessivamente i costi immobiliari a Milano sono improponibili e trasformano la metropoli in un luogo praticamente inaccessibile a chiunque arrivi da ...