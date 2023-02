Lozano: “Siamo fortissimi. E’ stata tra le più belle partite da quando sono a Napoli” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Hirving Lozano esterno del Napoli ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria contro l’Eintracht di Francoforte. Il Napoli è riuscito a ottenere un meritato successo in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, una vittoria che ha visto i suoi giocatori esprimere tutta la loro soddisfazione. In particolare, Hirving Lozano, autore di un’ottima prestazione, ha parlato ai microfoni di SKY Sport, dichiarando che la partita contro l’Eintracht Francoforte è stata una delle sue migliori prestazioni e che la squadra è molto forte. Il giocatore messicano ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra, che deve essere costante e impegnativo, e ha evidenziato l’importanza di proseguire su questa strada giorno dopo giorno. Lozano ha inoltre affermato che la squadra ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Hirvingesterno delha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria contro l’Eintracht di Francoforte. Ilè riuscito a ottenere un meritato successo in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, una vittoria che ha visto i suoi giocatori esprimere tutta la loro soddisfazione. In particolare, Hirving, autore di un’ottima prestazione, ha parlato ai microfoni di SKY Sport, dichiarando che la partita contro l’Eintracht Francoforte èuna delle sue migliori prestazioni e che la squadra è molto forte. Il giocatore messicano ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra, che deve essere costante e impegnativo, e ha evidenziato l’importanza di proseguire su questa strada giorno dopo giorno.ha inoltre affermato che la squadra ...

