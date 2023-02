“Lozano al 100% è come il miglior Kvara”: provocazione a sorpresa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo una parte di stagione trascorsa tra alti e bassi alle spalle di Politano, è giunto il momento per Lozano di prendersi il palcoscenico da titolare e scalare le gerarchie. Infatti, nelle ultime uscite il messicano ha fornito ottime prestazioni che potranno dargli sicuramente grande fiducia in vista dei prossimi importanti impegni. SSC Napoli v Udinese Calcio – Serie A Victor osimhen of SSC Napoli celebrates with Hirving Lozano of SSC Napoli after scoring his side first goal during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 12 November 2022. Naples Naples Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-sscnapol221112 npy4e.jpg“Sta giocando al 70% delle sue possibilità” In particolare, ai microfoni di Radio Napoli Centrale durante la trasmissione ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo una parte di stagione trascorsa tra alti e bassi alle spalle di Politano, è giunto il momento perdi prendersi il palcoscenico da titolare e scalare le gerarchie. Infatti, nelle ultime uscite il messicano ha fornito ottime prestazioni che potranno dargli sicuramente grande fiducia in vista dei prossimi importanti impegni. SSC Napoli v Udinese Calcio – Serie A Victor osimhen of SSC Napoli celebrates with Hirvingof SSC Napoli after scoring his side first goal during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 12 November 2022. Naples Naples Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-sscnapol221112 npy4e.jpg“Sta giocando al 70% delle sue possibilità” In particolare, ai microfoni di Radio Napoli Centrale durante la trasmissione ...

