Lotta Olimpica | Caneva e Honis in gara sulle materassine di Alessandria

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sabato prossimo Dalmae Benjaminlotteranno nella Ranking Series diad, in Egitto, ultimo torneo-chiave prima che il calendario internazionale punti in direzione dei vari campionati continentali. L’evento, al quale partecipano 466tori etrici di 48 paesi, avrà inizio giovedì 24 e terminerà nella giornata di domenica. Ma per quanto riguarda i nostri azzurri, li aspettiamo entrambi sui tappeti egiziani nella giornata di sabato 26 febbraio, a partire dalle 10:00 del mattino. La categoria di Benjamin, i 97kg dilibera, è molto difficile e sul cammino si rischia di incontrare nomi del calibro di Batyrbek Tsakulov (Slovacchia) e Givi Matcharashvili (Georgia). Dalma, invece, nei 72kg difemminile, troverà ...