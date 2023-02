Lotta | i convocati dell’Italia per le Ranking Series di Alessandria d’Egitto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Da domani, giovedì 23, a domenica 26 febbraio si disputerà il torneo diIbrahim Moustafa, valido come secondo appuntamento stagionale con le2023: ad, gli atleti si daranno battaglia per incamerare punti preziosi per le classifiche che andranno poi a determinare le teste di serie dei Mondiali, qualificanti alle Olimpiadi 2024. Nella giornata di sabato 25 febbraio saranno in gara gli unici due italiani iscritti, ovvero Dalma Caneva e Benjamin Honis: l’Italia infatti partecipa con soli due atleti alla manifestazione a cui prenderanno parte 466tori etrici di 48 Paesi. Benjamin Honis nei -97 kg dello stile libero si misurerà con campioni quali Batyrbek Tsakulov (Slovacchia) e Givi Matcharashvili (Georgia), mentre Dalma ...