L'ombra di Renzi sulle primarie Pd (Di mercoledì 22 febbraio 2023) C'è un filo – ancora – che lega le sorti del Partito democratico e quelle del partito unico che ancora non si vede all'orizzonte tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Mentre tra i Dem ci si avvia alle fasi conclusive della sfida per la leadership, i due big del cosiddetto Terzo polo decidono di non decidere fino a lunedì, quando i risultati dei gazebo per il ballottaggio tra Schlein e Bonaccini per la segreteria del Pd saranno chiari e definitiva. Renzi ha un Piano B nel caso la spuntasse la Schlein. Dare asilo ai dem che mollerebbero il Pd Al centro, tra Renziani e calendiani sono giorni caldi. Il "partito unico" che avrebbe dovuto vedere la luce ancora non si è visto, gli elettori scalpitano ma trovare la quadra è più macchinoso del previsto. Prima ci sono state le accuse di Renzi al suo compagno Calenda di avere ...

