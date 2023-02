Lombardia: il 2 marzo nuovo tavolo regionale sulla siccità (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - "La situazione di scarsità idrica ad oggi, purtroppo, è del tutto in linea a quella dello scorso anno. In più c'è la differenza che anche il bacino idrografico afferente al Lago di Garda è ai minimi storici mentre nella scorsa primavera era l'unico con una disponibilità prossima alla norma". A dichiararlo è l'assessore regionale Massimo Sertori, coordinatore delle attività del tavolo permanente per l'utilizzo della risorsa idrica in Lombardia, che annuncia la convocazione di un nuovo 'tavolo regionale' per il 2 marzo. Il confronto 2022-2023 mostra che i laghi lombardi regolati sono più vuoti (-30%), a fronte di un quantitativo di neve leggermente superiore (+31%). Complessivamente, pertanto, le riserve idriche mostrano un deficit del 55% ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - "La situazione di scarsità idrica ad oggi, purtroppo, è del tutto in linea a quella dello scorso anno. In più c'è la differenza che anche il bacino idrografico afferente al Lago di Garda è ai minimi storici mentre nella scorsa primavera era l'unico con una disponibilità prossima alla norma". A dichiararlo è l'assessoreMassimo Sertori, coordinatore delle attività delpermanente per l'utilizzo della risorsa idrica in, che annuncia la convocazione di un' per il 2. Il confronto 2022-2023 mostra che i laghi lombardi regolati sono più vuoti (-30%), a fronte di un quantitativo di neve leggermente superiore (+31%). Complessivamente, pertanto, le riserve idriche mostrano un deficit del 55% ...

