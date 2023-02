L’olio d’oliva nel caffè per il nuovo frappuccino Starbucks: «Oleato celebra l’Italia» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Starbucks ha deciso di lanciare una nuova linea di bevande alL’olio d’oliva. E tra queste c’è anche il caffè. Da oggi, 22 febbraio, la nuova linea di prodotti “Oleato” sarà disponibile in tutti gli store d’Italia. Tra gli ingredienti del nuovo prodotto ci sono l’Arabica Starbucks emulsionato con un cucchiaio (ovvero 15 ml, pari a circa 100 calorie) di olio extravergine d’oliva di alta qualità spremuto a freddo. Questi sono soltanto due degli ingredienti del nuovo prodotto. Che deve il nome a un gioco di parole tra «oliva» e il termine italiano «oliato». E l’Italia è solo l’inizio: nei prossimi mesi Starbucks ha intenzione di introdurre la bevanda in altri mercati. Offrendo anche una serie di varianti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha deciso di lanciare una nuova linea di bevande al. E tra queste c’è anche il. Da oggi, 22 febbraio, la nuova linea di prodotti “” sarà disponibile in tutti gli store d’Italia. Tra gli ingredienti delprodotto ci sono l’Arabicaemulsionato con un cucchiaio (ovvero 15 ml, pari a circa 100 calorie) di olio extraverginedi alta qualità spremuto a freddo. Questi sono soltanto due degli ingredienti delprodotto. Che deve il nome a un gioco di parole tra «oliva» e il termine italiano «oliato». Eè solo l’inizio: nei prossimi mesiha intenzione di introdurre la bevanda in altri mercati. Offrendo anche una serie di varianti ...

