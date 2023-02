Lobo | Jason Momoa incarnerà l' eroe DC a causa delle disastrose proiezioni test di Aquaman 2?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... homemaranhaadv : Asa noturna, Jason, Zatanna, Lobo e John - natcorreia_ : @UniversoDCnauta @JamesGunn dick, lobo, zatanna, jason e constantine - leitaooffc : Gabarito: dick, lobo, jason, zatanna e john - pattinsws : aposto no dick, lobo, zatanna, constantine e jason todd -

Ciò ha portato molti a teorizzare che fosse stato scelto per interpretare uno dei personaggi preferiti dai fan DC,. Aquaman e il Regno Perduto,Momoa non sa quale Batman sarà nel film "Ho ......ha anche sentito che Aquaman e il Regno Perduto è 'terribile' e sembra pensare che questo sia il motivo per cui il protagonistaMomoa lascerà il ruolo principale alle spalle e interpreterà...

Lobo: Jason Momoa incarnerà l'eroe DC a causa delle disastrose ... Movieplayer

Jason Momoa pronto ad interpretare Lobo dopo i pessimi risultati di ... Comics Universe

Aquaman e il Regno Perduto è terribile, secondo i primi Test ... Cinefilos.it

DC Universe, Gunn e Safran su Jason Momoa: 'Lobo Decideremo dopo Aquaman 2' Everyeye Cinema

Jason Momoa potrà interpretare solo uno tra Aquaman e Lobo Lega Nerd

Secondo nuove voci, le disastrose proiezioni test di Aquaman e il Regno Perduto avrebbero portato Jason Momoa a essere scelto per il ruolo di Lobo.Sneider followed up those quips by stating the bad test screenings are part of the reason Jason Momoa has been tipped to join a long-rumored Lobo live-action project. RELATED: Aquaman Star Jason Momoa ...