Lo staff di Nikita diffida Onestini e Oriana: cosa sta succedendo fuori dal GF Vip (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lo staff di Nikita Pelizon dagli amici di MondoTV24, ha svelato di aver preso delle azioni legali nei confronti di Oriana Marzoli e Luca Onestini dopo gli ultimi accadimenti al Grande Fratello Vip. Lo staff di Nikita diffida Onestini e Oriana Il buon Giuseppe Scuccimarri ha intervistato Giulia, l’amica di Nikita che gestisce i social... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) LodiPelizon dagli amici di MondoTV24, ha svelato di aver preso delle azioni legali nei confronti diMarzoli e Lucadopo gli ultimi accadimenti al Grande Fratello Vip. LodiIl buon Giuseppe Scuccimarri ha intervistato Giulia, l’amica diche gestisce i social... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Web_Lavoro : tranquille #Nikiters dato che lo staff di Nikita ha appena mandato le diffide...dalla prossima settimana il progra… - LitTrashy_ : RT @Fabiola63445821: Lo staff di nikita ha mandato diffide a oriana e luca per aver detto semplicemente che è una finta buona e santarellin… - Web_Lavoro : Autori del #gfvip #gvfvip7 siccome d'ora in poi non si potrà parlare di Nikita, data la diffida mandata dal suo sta… - Russellino_6 : RT @InstantKarma_0: Fanno parlare madri,padri, sorelle, amici, vicini di casa e fioraio di sotto casa di EdoD, EdoT, Antonella, Micol, Ones… - Web_Lavoro : Ragazzi mi raccomando non parlate più di Nikita, che il suo staff ha appena mandato una diffida a Oriana e Onestini… -